中国スポーツメディアの体壇週報などによると、サッカーのU-23（23歳以下）アジアカップで準優勝したU-23中国代表が26日午後、帰国した。選手らは「対戦相手に未来を恐れさせろ」という意味のスローガンが書かれた特製Tシャツを着用し、北京大興国際空港に詰めかけた大勢のファンの前に姿を現した。このスローガンについて、中国のSNS上では「イケてないと思うんだけど、どこの会社が考えたの？」「もう少し控えめにした方が…」「