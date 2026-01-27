中国の習近平国家主席は1月27日午前、北京市内の人民大会堂で公式訪問中のフィンランドのオルポ首相と会談しました。習主席は会談で、「中国とフィンランドは国交樹立以来76年間、国際情勢がどのように変化しようとも、両国関係を着実に発展させてきた。双方はエネルギー転換やリサイクル経済、農林産業、科学技術革新などの分野で互恵的な協力を深め、より多くの協力成果を挙げていくべきだ。フィンランド企業が中国市場の『大海