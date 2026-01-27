三菱UFJフィナンシャル・グループは今月から、人間の業務をサポートする「AI行員」を実装します。三菱UFJフィナンシャル・グループが今月から実装を進めているのは、AIで人間の業務をサポートする「AI行員」です。原稿の執筆や問い合わせへの対応など、およそ20の業務でそれぞれ「AI行員」をつくります。例えば、原稿の執筆を行う「AIスピーチライター」は、過去の発言などを学習して挨拶の原稿などの作成を手助けしてくれるほか、