阪神は27日、「TIGERSB―LACKDYNAMITESERIES」で着用するユニホームを発表した。黒を基調としたデザインとなっており、着用した森下は「全身が同じ色で統一されているユニホームはなかなかない、全員がまとまって着た時のかっこよさもあるし、黒で引き締まる」と目を輝かせた。同ユニホームは、8月7日〜9日の中日3連戦と8月18日〜20日のヤクルト戦で着用する。