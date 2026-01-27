2026年春闘が27日始まった。経団連の筒井義信会長と連合の芳野友子会長が東京都内で会談し、インフレが定着する中、4年連続となる高水準の賃金引き上げで、物価変動を考慮した実質賃金の安定的なプラスを目指す方針を共有。大企業は今年の賃上げ率も5％の達成を見据える。ただ、労働者の約7割を雇用する中小企業は、業績改善が伴わずに人材確保や離職阻止を目的に対応を迫られており、大企業との格差是正が課題だ。賃上げは衆院