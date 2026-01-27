受験シーズンの到来に合わせ、岩手県のＪＲ釜石駅では、急勾配を上る列車の車輪が空転しないように線路にまく「すべらない砂」を受験生らに無料で配布している。３月中旬まで。受験生を応援しようと、同駅では２００６年から砂の配布を開始。駅構内には「合格祈願神社」のコーナーが設けられ、「合格特急券」と書かれた切符とともに袋詰めされた砂が並んでいる。砂は釜石市内の神社でおはらいしたもので、職員らが一つずつ袋に