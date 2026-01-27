プロ野球・ロッテの益田直也投手が27日、ZOZOマリンスタジアムで自主トレを公開。現在のコンディションや、あと“2”と迫った通算250セーブへの意気込みを語りました。36歳の益田投手は昨季、プロ入り後最少の22登板。セーブ数も5にとどまり、前年まで達成していた『6年連続25セーブ』の記録も途切れる結果となりました。復活を期す益田投手は、今のコンディションについて「去年より全然というか、かなり良いかなと思う」と好調ぶ