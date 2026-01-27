自民の比例議席は60台か衆院選が今日1月27日に公示された。先週末に行われたFNNの世論調査によると比例代表の投票先は以下の通り。自民党33.8%中道改革連合10.3%日本維新の会4.8%国民民主党5.1%参政党3.8%共産党2.0%れいわ新選組1.5%選挙直前の比例投票先の調査は比較的よく当たる。自民は岸田文雄政権で行われた前々回衆院選直前の2021年10月の調査では39.1％と高く、比例は72議席を獲得した。