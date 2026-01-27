TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が28日、放送される。お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が2週連続で「10メートル高跳びリベンジ」に挑戦する予定。前週21日は事前告知なしの緊急生放送だった。番組冒頭、上半身裸にアイマスクをした高野が映し出された。そして画面が引きになると、10メートルの高飛び込み台に立っていることが判明。プールサイドに立っている同局の日比麻音子アナが「高野さん、