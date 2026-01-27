2026年1月27日、衆院選が公示された。主要政党だけでも7党が乱立するなか、465議席をめぐる激戦が始まった。「衆院が解散したのは1月23日ですから、2月8日の投開票日までわずか16日という『戦後最短』の選挙戦になります。解散を予期していなかった議員も多いので、多くは選挙準備が整っていません。特に自民党は、解散直前に連立を解消した公明党が立憲民主党と一緒になって『中道改革連合』を結党したことから、“票読み”