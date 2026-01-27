白のタンクトップに、短パン姿で声高らかに「パワー！」と叫ぶお笑い芸人・なかやまきんに君の株が爆上がり中だ。1月25日に放送された2つのテレビ番組で、きんに君を称賛する声が相次いだのだ。まず、25日夕方に放送されたお笑いコンビ麒麟の川島明がMCを務めるグルメバラエティ番組『ベスコングルメ』（TBS系）にゲストとして出演した南果歩は、番組終盤で川島から「今、夢中になっていることは？」と聞かれ、こう答えた。