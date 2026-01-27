Image:mi.com こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。現在、高い電力効率と性能を両立した「Snapdragon 8 Elite」チップを搭載の新作「POCO F8 Pro」や、洗練された両曲面スクリーンで動画視聴がさらに楽しくなる「POCO M8 5G」など、X