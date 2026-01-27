ミズノ株式会社は27日、ミズノの野球専用人工芝「MS CRAFT BASEBALL TURF（エムエスクラフトベースボールターフ）」が福岡ソフトバンクホークスの本拠地「みずほPayPayドーム福岡」で2026年シーズンから使用されると発表した。「みずほPayPayドーム福岡」でミズノ製人工芝が導入されるのは初めて。「MS CRAFT BASEBALL TURF」は、2016年にプロ野球の本拠地で初めて採用された。耐久性向上による選手のプレーパフォーマンス向上