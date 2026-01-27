新たなライバルの出現に韓国メディアが衝撃を受けた。ＭＬＢ公式サイトなど複数メディアが２６日（日本時間２７日）、ジャイアンツがハリソン・ベイダー外野手（３１）と２年総額２０５０万ドル（約３１億７０００万円）で合意したと報じた。カージナルス時代の２０２１年にゴールドグラブを獲得した中堅の名手ベイダーは昨季はツインズとフィリーズで５０１打席に立ち打率２割７分７厘、１７本塁打、１１盗塁をマークした。