1.肛門腺からの分泌液 猫のお尻には、肛門の左右に肛門腺という袋状の腺があり、強烈なにおいのする分泌液がたまっています。分泌液は猫同士の個体識別などに使われるものです。普段はトイレの際、便と一緒に少しずつ分泌されるので、気がつかないかもしれません。 しかし、ストレスを感じたときや興奮しているときなどにも分泌されることがあります。子猫の場合は、甘えているときにもこの分泌液が出ることがあります。