“ミシン男子”としても知られるお笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ(47)が27日までに、自身のインスタグラムを更新。最新作のナイロンジャケットを披露した。 【写真】コカドの最新作がカッコよすぎる！プロ級の腕前 40歳を過ぎて趣味探しを始め、ゴルフや料理などを経て43歳からミシンにハマったという。ネットでの独学と、SNS生配信中の視聴者からのアドバイスで腕前はめきめきと上達。新作を投稿する度に大