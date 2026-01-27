高知県の宿毛湾で見られる「だるま夕日」にちなんで名付けられたブランドイチゴ「だるまいちご」の収穫が始まりました。まるまると実った真っ赤なイチゴ。高知県宿毛市の農業公社「スタートアグリカルチャーすくも」では、約20アールのハウスでイチゴを栽培していています。二宮一寿さんが中心となって管理するハウスでは1月27日、農業公社の研修生などが収穫を行っていました。JA高知県宿毛支所イチゴ部会では