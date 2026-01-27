高知県内の公立高校入学者選抜のA日程の願書受付が1月27日から始まり、県内の中学校の教員が生徒から託された願書を届け出ていました。1月27日、県内の公立高校の2026年度の入学者を決めるA日程の願書受付がはじまりました。このうち高知市の高知国際高校では、普通科の定員200人と国際科の定員・若干名を募集していて、受付開始の午前8時半から、続々と県内の中学校の教員が、生徒から託された願書を届け出ていました。A日程の出