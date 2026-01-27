愛媛県産のいよかん果汁を使用したという飲料「いい予感しソーダ」がえひめ飲料から登場しました。生の果実そのものの味やフレッシュで爽やかな香りを再現しているとのことで、どんな味なのか確かめてみました。2026年1月12日新発売！POM いい予感しソーダ｜えひめ飲料https://www.ehime-inryo.co.jp/topics/1554.htmlこれが「いい予感しソーダ」。500mlのペットボトル飲料です。原材料は糖類に砂糖、いよかん果汁など。カロリーは