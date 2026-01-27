【新華社国連1月27日】中国の傅聡（ふ・そう）国連常駐代表（国連大使）は26日、国連安全保障理事会で開かれた国際的な法の支配に関する公開討論で、日本の高市早苗首相による台湾をめぐる誤った発言は、中国の内政に対する乱暴な干渉だと批判した。また、こうした発言は、日本が敗戦国として負う国際的義務に反するものであり、国際法に基づく国際秩序への公然たる挑戦であるとともに、国連憲章の目的と原則に基づく国際関係