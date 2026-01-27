記者会見する卓球男子日本代表元監督の倉嶋洋介氏＝27日、東京都内卓球で男子日本代表元監督の倉嶋洋介氏が27日、東京都内で記者会見し、独自の指導者ライセンス制度の構築と運用のサポートを行う一般社団法人「T―NEXT」の設立を発表した。日本卓球協会と提携し、2027年4月をめどに世界で戦える選手を指導するS級、国内トップ選手を育てるA級を導入して体系的な育成を目指す。代表理事を務める倉嶋氏は「卓球界を背負ってもら