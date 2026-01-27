２７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、１０月２９日放送回で、江藤知事（佐野史郎）が言った伏線が回収された。この日の「ばけばけ」では、中学校長になる錦織（吉沢亮）の後釜として、後輩の庄田（濱正悟）をあてがうつもりだった江藤知事だったが、庄田から「一身上の都合」で断られたことを錦織に伝える。「私と一緒になりたくないと？私の下では教師はできないと？」と聞く錦織に、江藤知事は「理由