トッテナムでプレイするルーマニア代表DFラドゥ・ドラグシン（23）にはセリエA復帰の噂が浮上している。2024年1月にジェノアからトッテナムに加入した同選手だが、イングランドにやってきてからは怪我に苦しめられており、ここまで同クラブでは通算39試合にしか出場できていない。昨年末に膝の前十字靭帯断裂の重傷からドラグシンは復帰を果たしたが、その後の出場はわずか6分に留まっている。ミッキー・ファン・デ・フェンとクリ