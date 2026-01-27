トッテナムはウルブズでプレイするスペイン人DFウーゴ・ブエノ（23）の獲得に興味を持っているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。トッテナムは左SBの補強を目指しており、今シーズン限りで契約が満了を迎えるリヴァプールのアンディ・ロバートソンをターゲットにしていたが、米『ESPN』はこの移籍は破談になったと報じた。またロバートソンに移籍の意思はなかったという。そんななか、トッテナムはウーゴ・ブエノに目を向け始め