楽天モバイルは27日14時頃から、通信サービスに障害が発生していると明らかにした。関東の一部エリアで、利用しづらい、もしくは利用できない状況が続いているという。 楽天モバイルによると、影響を受けているのは、茨城県、神奈川県、埼玉県、栃木県、東京都、山梨県の一部。 「Rakuten最強プラン」や「スーパーホーダイ」、「組み合わせプラン」、楽天回線MVNOなど、楽天回線を利用した