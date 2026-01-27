1月25日に、東京・両国国技館で千秋楽を迎えた大相撲初場所。優勝決定戦で熱海富士を首投げで下し、優勝に輝いたのは新大関・安青錦だった。【写真】親方とおかみさんが「そっくり」安青錦所属部屋の親方夫妻優勝・安青錦への豪華すぎる副賞に騒然「安青錦は12勝3敗という結果で、昨年11月の九州場所に続き、2場所連続の優勝。昨年11月26日に、大関に昇進したばかりですが、新大関の優勝は白鵬以来、20年ぶりのことで、見事な快