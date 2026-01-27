お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武が、昨年がんを公表した相方の石橋貴明から連絡が来たことを明かし、その内容が注目を集めている。木梨は２７日にインスタグラムを更新し、「とんねるず方面！ワンフー＆世代のみな様にちゃんのりからお知らせ！！とんねるずの大きい方から小さい方にメール入りました！！『来年、最後の？ライブやるんでスケジュールよろしく！！』と」とコメント。「オっトっトっトっ！！武道館からの