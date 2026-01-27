午後4時ごろ北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが2度発射されました。【映像】弾道ミサイル2度発射もEEZ外にすでに落下防衛省によりますと、午後4時ごろ、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが2度発射されました。防衛省関係者によりますと、発射された弾道ミサイルの可能性があるものはいずれも日本のEEZ＝排他的経済水域の外にすでに落下したとみられます。海上保安庁は船舶に対し、今後の情報に留意する