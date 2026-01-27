元AKB48メンバーでタレント・大島麻衣（38）が27日までに自身のインスタグラムを更新。赤トップス＆ショートパンツ衣装姿を投稿した。自身のインスタグラムで「「ボートレーススペシャルLIVE」ありがとうございました」と感謝の言葉からつづり始めた。「BBCは本当に楽しくて好き。的中はありましたが決勝戦当てられず次回またリベンジだ！！でもとっても楽しいレースでした」と赤トップス＆ショートパンツ衣装ショットを投稿