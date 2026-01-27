Ｊ１の千葉は２７日、千葉市内で公開練習を行った。選手たちはハーフコートで１１対１１を行うなど、開幕に向けて強度の高いメニューで汗を流した。Ｊ１初挑戦のＤＦ河野貴志はフルメニューを消化。「いい感じでここまできている」と順調な仕上がりをうかがわせた。チームはオフシーズンがＪ６０クラブの中で最も短い関係で、Ｊ１唯一のキャンプなしで調整を進めているが「いい練習ができている」とうなずく。３１日に行われる