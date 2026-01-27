ボクシングの帝拳ジムが２７日、都内で会見を開き、３月１５日に横浜・ＢＵＮＴＡＩでＷＢＡ世界バンタム級１位ノニト・ドネア（４３＝フィリピン）と同級４位・増田陸（２８＝帝拳）が対戦する同級挑戦者決定戦と３大世界戦を行うことを発表した。リモートで参加した元世界５階級制覇王者のドネアは、ノンタイトル戦ながらレジェンドとして世界戦を押しのけてメインイベントに登場する。２戦連続日本での試合で、昨年１２月に