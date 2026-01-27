最近は街でもネット上でもインプラントの広告を目にしますが、治療費が高額というイメージをもたれている方も少なくないのではないでしょうか。インプラント治療は原則、全額自己負担の自由診療ですが、医療費控除の対象となっています。インプラント治療をした場合、どの程度の金額が還付されるのか、本記事で詳しく解説します。 インプラントは「医療費控除」の対象 インプラントとは、あごの骨にチタン製の人工