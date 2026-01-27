Ｆ１の合同テスト初日（２６日、スペイン・バルセロナ）でレッドブルのアイザック・ハジャール（フランス）がトップタイムを叩き出したと、スペイン紙「アス」が報じた。今回の合同テストは無観客、非公開で５日開催される。各チームとも期間内の３日間しか走行できない。初日はレッドブルと姉妹チームのレーシングブルズ、メルセデス、アルピーヌ、ハースなどが参戦した。テストの詳細は公表されていないものの、同紙は「本紙