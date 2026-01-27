¥×¥íÌîµåDeNA¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË­»á¡Ê67¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î25Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ç¤ÎÁª¼êÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ê¤ì¹ç¤¤¶Ø»ß¡×¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¡£¡Ö²¶¤é¤Î»þ¤ÏÀ±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡× ¥×¥íÌîµå¤Î12µåÃÄ´ÆÆÄ²ñµÄ¤¬20Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»î¹çÁ°¤ÎÁê¼êÁª¼ê¤È¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¤³¤ÎÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ