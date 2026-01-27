ハウス食品は「咖喱屋」シリーズ全9種（10品）をリニューアルし、2026年2月9日(月)から全国で順次発売する。新製法の採用により、ソースの香りやコクを高めるとともに、じゃがいもの食べ応え向上を実現した。「咖喱屋」シリーズは1999年に誕生したロングセラーブランド。レトルトカレー市場で24年連続売上No.1の人気シリーズだ(出典:(株)インテージ SRI/SRI+ 月次データ、レトルトカレー市場)。【画像を見