名鉄名古屋本線では、27日午後4時40分現在、新木曽川～名鉄岐阜駅間で運転を見合わせています。名鉄によりますと、笠松～岐南駅間で発生した人身事故の影響のためで、運転再開は午後6時半頃を見込んでいるということです。