【ちょこんとフィギュア「2026年 NEW YEAR キャンペーン」】 開催期間：2月8日23時59分まで ※定員に達し次第終了 DMM.comが運営する「DMM.make 3Dプリント」は、写真1枚で愛するペットの3Dフィギュアを作成できるサービス「ちょこんとフィギュア Powered by DMM.make 3D PRINT」において、2025年9月29日のサービス開始より4か月で、累計注文数が3,000件を突破したことを発表した