「自分のネイルサロンを始めたんだ」──昨年の初春、中学生時代に埋めたタイムカプセルを開ける同窓会行事で、小松本遥さん（31）は笑顔で同級生にそう語った。その後まもなく新しい命を授かり、順風満帆だった人生に翳りが見えたのは夏頃のことだ。【写真を見る】「GPSを送りつけてストーカー」大内拓実容疑者（28）のSNSにはバイクの投稿がずらり。黒のスポーツバイクにまたがり、カメラに笑顔を見せる姿も「会いたい」2024年