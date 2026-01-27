プロ野球・阪神は27日、新外国人助っ人のダウリ・モレッタ投手が来日したことを報告しました。モレッタ投手は188cm、102キロの29歳の右腕。2015年にレッズに入団すると、21年にメジャーデビューを果たします。23年からはパイレーツで腕を振り、昨季のメジャー成績は18試合の登板で16と2/3回を投げ、防御率3.24。メジャー通算は112試合の登板で116と2/3回を投げ、防御率4.17となっています。入国に際し今季の意気込みをコメント。「