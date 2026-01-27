葬儀費用は原則として遺族が負担しますが、相続財産からの支払いが認められるケースもあります（c）Getty Images 葬儀費用は、遺族にとって避けて通れない負担のひとつです。しかし、「誰がどれだけ負担するのか」「相続財産から支払ってよいのか」といった点で、トラブルが生じることも少なくありません。葬儀費用の内訳や負担者の考え方、相続財産からの支払い可否、相続税との関係などを整理し、実際に揉めないための対