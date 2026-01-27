名古屋名物として親しまれる「ぴよりん」から、バレンタインシーズンを彩る期間限定スイーツが登場します。ラズベリーの甘酸っぱさが魅力の「バレンタインぴよりん」と、見た目も華やかなクッキー缶は、大切な人へのギフトにはもちろん、自分へのごほうびにもぴったり。写真映えと味わいを両立した、今だけの特別なラインアップに注目です♡ 甘酸っぱさが主役のバレンタインぴよりん バレンタイ