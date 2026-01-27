アイドル的人気を誇った元ＮＨＫアナウンサーで、現在はニューヨーク在住の久保純子アナ（５４）が、最強寒波が襲来し、大雪に見舞われている街の様子を伝えた。久保はＮＨＫ時代の２０００年に結婚し、２女児をもうけ、２０１１年から渡米。フリーアナとして活動し、５０歳を機に長年の夢だった幼稚園の先生になった。幼稚園教諭としても働いている。２６日付のＳＮＳで「ガリガリガリ。今朝は雪かきの音で目覚めました。今