プロ棋士編入試験5番勝負の第1局で敗れ、対局を振り返る福間香奈女流六冠＝27日午後、大阪府高槻市の関西将棋会館女性初の将棋棋士を目指す福間香奈女流六冠（33）は27日、大阪府高槻市の関西将棋会館でプロ棋士編入試験5番勝負の第1局に臨み、山下数毅四段（17）と対戦して敗れ、黒星でのスタートとなった。福間六冠は2度目の受験。試験は新人棋士5人と対局し、3勝すればプロの四段となる。第2局は2月16日に行われ、片山史龍