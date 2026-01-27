阪神新外国人のダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝が２７日、来日した。右腕は具志川スタートが決まっており、球団を通じて「夢であった日本でプレーする機会を与えていただき興奮しています。チームの優勝に貢献できるように、１００％でプレーします。応援よろしくお願いします」とコメントした。