国土交通省は、電気自動車（EV）のバッテリー火災を防ぐための新基準を設け、自動車メーカーに性能試験を義務付けた。出火につながる異常な発熱があった場合は警告信号を出すシステムなどを求める。プラグインハイブリッド車（PHV）も対象に含む。新型車は2027年9月から、既存の型式でも30年9月以降の生産分から適用する。国交省によると、海外ではEVのバッテリー火災が相次いでおり、昨年9月に国際基準が改正された。これを踏