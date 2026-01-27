ボクシングのトリプル世界戦が３月１５日、横浜市の横浜ＢＵＮＴＡＩで行われることが２７日、発表された。世界ボクシング機構（ＷＢＯ）ライトフライ級前王者で、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）同級３位の岩田翔吉（帝拳）は王者のノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）に挑戦。ＷＢＯフライ級１１位の飯村樹輝弥（角海老宝石）は王者のアンソニー・オラスクアガ（米）に初挑戦する。世界ボクシング協会（ＷＢＡ）ミニ