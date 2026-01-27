日本学生野球協会は２７日、都内で審議委員会を開き、高校９件の処分を決めた。それぞれ横領と報告義務違反で下関西の監督が無期謹慎、鯖江の監督が除名という厳しい処分が下った。下関西の監督は学校を越えて教職員の親睦を図る意味で野球大会を実施。その際に下関の複数の高校が、お金を徴収して運用するにあたって監督が横領していた。当時は１人で会計を担当。一回につき２、３万円をギャンブルや飲食代に使っていたという