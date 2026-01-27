愛知県津島市の交差点で27日朝、軽自動車とバイクが衝突し、バイクを運転していた男性が死亡しました。警察によりますと、愛知県津島市の交差点で27日午前5時半ごろ、北に向かっていた軽自動車と東向きに走っていたバイクが出合い頭に衝突しました。この事故で、バイクを運転していた津島市の会社員・高木博さん(62)が頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、軽自動車を運転していた稲沢市に住む19歳