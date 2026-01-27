元NGT48で女優の本間日陽（26）が27日、都内で行われた「おにぎりサミット2026」に出演した。地元の新潟・村上市の高橋邦芳市長らと登壇し、名産の塩引きサケを持って登場。特製の「村上茶飯と塩引き鮭のおにぎり」をPRした。その後はバレンタインおにぎりの発表企画にも登場し、ハムやトマト、バジル、チーズなどを使った「カプレーゼおにぎり」を紹介。試食も行い「生ハムなどが全部合わさって楽しめる洋風な新しいおにぎりです