²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¡Ê´ÆÆÄ¡§½©»³½ã¤µ¤ó¡Ë¡£11·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢26Ç¯1·î25Æü¤Þ¤Ç¤ÇÎß·×Æ°°÷121Ëü3135¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ16²¯4601Ëü5950±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ø¼°¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤Î¼ç±é¤Ç¡¢¿·¿ÍÇÐÍ¥¤Î¾¾Ã«ÂëÌé¤µ¤ó¤âÂè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´¶Æ°¤ÎÎØ¤¬º£¤â¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢±Ç²è¤Î¸¶ºîËÜ¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à²£ÅÄ¿µÂÀÏº¡¢±Ê±ó¤ÎÇØÈÖ¹æ24¡Ù